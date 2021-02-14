عرض أزياء ألتا روما بشكل رقمي بسبب كورونا

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - نظرا لتمديد حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في ايطاليا، سيتم تقديم النسخة الشتوية من عرض أزياء "ألتا روما" Altaroma، المقرر في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، بشكل رقمي بالكامل.



تنظم دار أزياء Altaroma أسبوع الموضة بدعم من وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الايطالية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء غرفة التجارة في روما على مدار ثلاثة أيام مكثفة على منصة Altaroma Digital Runway.



ومن المقرر أن يتضمن هذا العرض عروض أزياء والعروض التقديمية والنسخة السابعة من مشروع Showcase، مشروع رائد أطلقته ألتا روما بالتعاون مع وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الايطالية، ومخصص للعلامات التجارية الناشئة والمستقلة التي تنتج في إيطاليا.



وستركز هذه الدورة من المعرض حول موضوعات الحرفية والاستدامة والمنتجات المصنعة في إيطاليا. (أنسامد).



