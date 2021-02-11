فالنتينو يعود إلى ميلان لتقديم مجموعته الجديدة

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - بعد ظهورها مجددا في ميلان في سبتمبر الماضي، تستعد فالنتينو للعودة مجددا إلى ميلان في الأول من مارس، في نهاية العروض التقديمية لأسبوع الموضة الإيطالية لفصل الشتاء المقبل، بعد خروج فيرزاتشي التي تكتفي بتقديم فيديو عن مجموعتها الجديدة في 5 مارس.



يوضح دوناتيلا أن القرار لا يؤثر على أن فيرزاتشي ستظل عضو يحظى بالفخر في غرفة الموضة وأنا لعلامة التجارية ستظل دائما أحد الداعمين الرئيسيين لنظام الازياء الإيطالي، وداعما كبيرا له".



يشرح المصمم الإيطالي: "الموضة فن، ولهذا السبب، يجب أن تكون قادرة على التعبير عن نفسها خارج المسارات المحددة مسبقا لتزدهر إلى أفضل حالاتها".



وينطلق أسبوع الموضة، الذي سيقدم على الانترنت، في 23 فبراير، ويتضمن 61 عرض أزياء، و57 عرضا تقديما، والتي تضم 15 عرضا فعليا، و42 فاعلية رقمية، و6 فعاليات كبيرة.



وسوف يحضر عدد محدود من محترفي الموضة والصحفيين والمشترين بعض هذه العروض، بحسب رئيس غرفة الموضة، كارلو كابازا، موضحا أنه سيتم اتباع بروتوكول مكافحة العدوى مماثل للذي تم تطبيقه في سبتمبر الماضي. (أنسامد).



