أول عرض أزياء صُنع في إيطاليا يعود الي 70 عامًا

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - يحتفل الايطاليون يوم 12 فبراير الجاري بالذكري ال 70 لاول عرض ازياء ذكرى مهمة للأزياء الإيطالية: يصادف 12 فبراير مرور 70 عامًا على أول عرض أزياء نظمه جيوفان باتيستا جيورجيني في فلورنسا في قاعة الرقص بمنزله في فيلا دي سيراغلي في فلورنسا تحت شعار " صنع في ايطاليا ".



للاحتفال بهذه الذكرى السنوية وأيضًا الذكرى الخمسين لوفاة جورجيني ، تم تنظيم مؤتمر دولي ، روج له أرشيف جيورجيني مع جامعة بولونيا وبالتعاون مع جمعية اوما(مرصد المهن الفنية) ، مع مدرسين وخبراء من مختلف البلدان.



سيتم تنسيق الاجتماع مباشرة من قاعة احتفالات فيلا توريجياني ، حيث بدأ كل شيء.



يعرض في اطار الاحتفالية كل الانشطة التي قام بها جورجيني مثل تصدير الحرف الفنية التي كان جورجيني يتعامل معها منذ عام 1923 والنجاح الفوري للأزياء الإيطالية التي ارتفعت صادراتها ، في عام واحد فقط ، من 125 ألف دولار في عام 1950 إلى 1.5 مليون في عام 1951.



ليس ذلك فحسب ، ففي العقد 50/60 ، نما تصدير الملابس التريكو من 364 ألفًا إلى أكثر من 18 مليون دولار ، كما ارتفع صادرات قطاع الأحذية من 125 ألف دولار إلى أكثر من 23 مليونًا.



و هنا حدث و لا حرج عن المنافسة مع فرنسا من أجل غزو السوق الأمريكية وعن القضايا التي لا يزال المؤرخون يتناولونها قليلاً ، مثل التأثير الإيطالي في تشكيل الموضة في البرازيل.



ومن بين المتحدثين أنتونيلا مانسي ، رئيسة مركز فلورنسا للأزياء الإيطالية ، ولويجي سلفادوري ، رئيس مؤسسة سي آر فيرينزي ، وماريو بوسيلي ، الرئيس الفخري للغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية.



(أنسامد).