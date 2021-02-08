موضة-ميلانو: 200 ملصق "أنا المرأة" ضد العنف

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - اطلقت علامة شيتي ميلانو للملابس
الداخلية حملة واسعة بالمدينة بمناسبة عيد الحب تحت شعار انا امرأة
حيث نشرت في المدينة 200 بوستر يحمل 8 وجوه لرجال .
وقد اطلقت هذه العلامة عام 2018 تحت قيادة سيدتين هما كيارا
ماركوني رئيسة مجلس الادارة و فيدريكا تيرانتي المسئولة عن التصميم
و الابداع ..و تهدف الحملة التصويرية الي التوعية عن العنف ضد
المرأة.
للاحتفال بالمساواة بين الرجل والمرأة ، تقدم العلامة
التجارية المصنوعة في إيطاليا أيضًا أول بوكسر يصلح للجنسين بعد ان
كانت هذه القطعة من الملابس الداخلية قاصرة علي الرجال فقط ..اصبح
الان مصمما له ولها. (أنسامد).