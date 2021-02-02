كتلة الوان في مجموعة الربيع..ألبرتا فيريتي

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - فوشيا ، أزرق فاتح أو برتقالي لإطلالة كاملة مع اكسسوارات بالالوان الجريئة ..انها مجموعة البرتا فيريتي التي استخدمت الألوان الجريئة والنابضة بالحياة في قوالب الألوان: لربيع 2021 .



من خلال الوانها الجذابة فيريتي تعطي دفعة من الطاقة لبدلة العمل الكلاسيكية الرائعة ، بدلة القوة. يمكن أيضًا دمج السترات والسراويل والتنانير ذات الخطوط الصارمة والقصات المصممة خصيصًا والبلوزات الخفيفة والبلوزات ذات الألوان الفاتحة والملابس الخارجية بدرجات اللون الأزرق الفاتح والفوشي والبرتقالي مع بعضها البعض على النقيض من ذلك بفضل التأثيرات أحادية اللون المصقولة.



اما الاكسسوارات المستخدمة فهي مكملة لنفس الطلة الجريئة حيث تعطيها لمسات معاصرة خلابة. (أنسامد).



