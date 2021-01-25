ارتداء البيجامة في المنزل والعمل.. موضة جديدة تلقى الانتشار

(أنسامد) - يناير 25 - روما - بعد أن شكلت البزة (البدلة) الموضة الرئيسية للعمل والمواعيد الرسمية، جاءت جائحة كورونا ليغير من أنماط الازياء على نطاق واسع، إذ بات هناك ميل لارتداء البيجاما حتى في أوقات العمل.



وبعد ما يقرب من عام على الطوارئ الصحية التي فرضها وباء كورونا، ومنها العمل في المنزل، أصبح هناك ميل متزايد للخروج من المظهر الرسمي والسعي للحصول على مزيد من الراحة، مع تحول المنازل إلى أماكن عمل، واقتصار التواصل مع الفرق إلى مكالمات الفيديو.



وتشهد الشهور الأخيرة طفرة في ارتداء ملابس للاسترخاء، وعلى رأسها البيجاما، التي أصبحت بمثابة زي العمل تقريبا.



وعلى الرغم من أن البدلة لا تزال تلقى رواجا باعتبارها زي العمل الواسعالانتشار، إلا أن هناك ميل واسع ملحوظ، في عصر العمل الذكي، لارتداء البيجامة.



وفي تقرير مطول نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بينت أن واضعي الموضة باتوا يتنبأون بأن البيجاما هي الموضة الجديدة في أماكن العمل، إذ تمتاز بألوانها المبهجة وبمزيد من الراحة التي توفرها لمرتديها.



ولا تظهر ترندات الملابس الجديدة بالصدفة، ففيما يتعلق بالبيجاما والعمل، فقد تم تقديم العديد من المجموعات الكاملة للملابس المريحة في عروض الأزياء الرجالية، خلال أسبوع الموضة في ميلانو. (أنسامد).



