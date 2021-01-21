عروض فالنتينو من روما لأسبوع الموضة في باريس

(أنسامد) - يناير 21 - روما - سيشارك فالنتينو في عروض الأزياء الرقمية في باريس ولكن من روما. أعلنت الدار أن مجموعة Code Temporal Haute Couture ستعرض يوم الثلاثاء 26 يناير في روما 2021 الساعة 15:00 من خلال عرض تقديمي خاص أعده المدير الإبداعي بيير باولو بيتشيولي .



يشير بيان للدار علي موقعها الالكتروني"ستواصل فالنتينو المشاركة في الموعد مع اتحاد الأزياء الراقية والموضة من خلال الكشف عن العرض التقديمي على موقعها الرسمي ، كما هو متوقع في تقويم أسبوع الموضة.



سيتم تقديم الأداء على القنوات الرقمية التي تحترم الوضع الحالي. "موقع" العمل الفني مع المجموعة "في القاعة الكبيرة في جاليريا كولونا في روما ،" لتسليط الضوء على إتقان Valentino Couture.



تؤكد دار فالنتينو في بيانها "هذه الأوقات غير المسبوقة التي يواجهها العالم والتحديث المستمر للوائح Covid 19 ، دفعت الدار إلى إعادة النظر في كيفية تقديم مجموعاتها في سيناريو آمن تمامًا".



(أنسامد).



