اسبوع الموضة للرجال في ميلانو:ظهور 10 علامات جديدة

انسامد - 12 يناير - كانون الثاني - في اطار اسبوع الموضة للرجال في ميلانو المقرر من 15 الي 19 يناير مازالت علامات حتي الان مثل فندي و اترو و كي واي تعتزم اجراء عروضها لموسم الرجال علي منصات العرض رغم الغاء دولسي اند جابانا عروضه في اطار الاسبوع.



ومن بين 40 علامة تجارية في التقويم الخاص بهذا الاحدث ، ظهرت 10 علامات تجارية لأول مرة: كي واي - سوليد اوم - ديما ليو (الفائز في مسابقة هوز نيكست 2020) - فادي ريترو - دالباوس - دروف كابور - طوكيو جيمس - ليجوس سبيس بروجران - بلوك - نيك فوكيه - فيديريكو كورادي.



أيضًا بالنسبة لهذا الإصدار ، يمكن متابعة المحتويات الرقمية وعروض الأزياء للعلامات التجارية المدرجة في التقويم في البث على المنصة الرقمية للغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية. سيتم توسيع البث في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي تغطي جميع المناطق الزمنية في وقت واحد .



يمثل هذا الإصدار من أسبوع الموضة أيضًا بداية شراكة طويلة الأمد بين الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية ومهرجان ميلانو السينمائي للأزياء حيث سيتم بث النسخة السابعة من المهرجان في الواقع من 13 إلى 19 يناير على منصة CNMI الرقمية. يشمل اختيار مهرجان هذا العام أكثر من 200 فيلم حول الأزياء في مسابقة تم اختيارها من بين أكثر من 1000 فيلم يمثل 60 دولة.



