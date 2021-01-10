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موضة - عروض أزياء
دولتشي أند غابانا تلغي عرض أزياء ميلانو
    أنسامد - 10 يناير/ كانون الثاني - أعلنت دار الأزياء الايطالية الشهيرة دولتشي أند غابانا الغاء عرض ازياء الرجال القادم بسبب الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وقالت دار أزياء دولتشي أند غابانا في بيان لها : مع الظروف الطارئة المرتبطة بفيروس كورونا، وعدم وجود الظروف المناسبة لتنظيم عرض الأزياء الخاص بنا، قررنا إلغاء عرض أزياء الرجال القادم الذي كان من المقرر تنظيمه في 16 يناير الجاري.

    لذلك، لن يشارك مصمموا الازياء أيضا في هذا الحدث الذي كان من المقرر تنظيمه في مدينة ميلانو الايطالية، ولا حتى من خلال عرض فيديو
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