ايطاليا ..تصميم ازياء لقضاء الاعياد بالمنزل

انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - تماشي مصممو الازياء مع الدعوات المستمرة لقضاء فترات اعياد الكريسماس في المنازل لتجنب انتشار العدوي بفيروس كورونا..قام المصممون بوضع موديلات تصلح للاستخدام في الاحتفالات المنزلية ليتمكن الايطاليون من توديع عام مضي و استقبال عام جديد مع الاحتفاظ بروح التفاؤل و الامل رغم ان ايطاليا مازالت مشوبة باللونين الأحمر والبرتقالي .



يقدم المصممون فساتين حمراء ضيقة ، جمبسوت ، فساتين طويلة ، دانتيل وكريستال ، تأثيرات مشرقة من الترتر والكريستال ، الخيار واسع ، لكنه يعتمد على الحالة المزاجية وقت الاعياد.



تعتبر فساتين 2020 للعام الجديد في الواقع قصيرة إلى حد ما فالعارضون كلاسيكيون في الغالب ويتنوعون من الفستان الأسود الصغير إلى الفستان الأحمر ، من المخمل الناعم والمطبوع ، من التريكو والشيفون وحتى في الجلد البيئي أو في جاكار لاميه.



