عرض كورتينا للازياء اونلاين 4 ديسمبر

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين الثاني - يقام في الفترة من 4 الي 8 ديسمبر الدورة العاشرة لعرض ازياء نهاية الاسبوع2020 في المنتجع الجليدي كورتينا دامبيزو وهذا الحدث يمنح الكثير من الامل و الثقة في زمن الكورونا .



تقوم مؤسسة كورتينا بتنظيم العرض الذي سيضطر الي يغيير صورته حتي يتناسب مع الوضع الصحي الحالي ويتحول الي عرض رقمي يدعمه الكثير من المنظمين والتجار ورجال الفنادق بالاضافة الي المهندسين في المصانع المحلية.



يأتي هذا الحدث نتيجة التعاون الذي تم على مر السنين بين بلدية كورتينا و مؤسسة كورتينا 2021 ، المنظمة لبطولة جبال الألب العالمية للتزلج المقرر اقامتها في الفترة من 7 إلى 21 فبراير. سيكون الحدث تحديًا لإظهار مدى إمكانية تنويع عرض امبيزو السياحي و قدرتها علي تغيير صورتها ، حتى في فصل الشتاء.

