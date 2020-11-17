عروض دولسي اند جاباناعلي منصةالشبكات الاجتماعية

انسامد - 17 نوفمبر - تشرين الثاني - ظهرت عروض بيت ازياء دولسي اند جابانا لأول مرة في مشروع سي ناو باي ناو مع مشروع العروض الرقمية وهو عبارة عن سلسلة من عروض الأزياء الرقمية التي يتم استضافتها على شبكة الويب الخاصة بالعلامة التجارية والمنصات الاجتماعية.



تقدم الشركة العروض ، لأول مرة ، من خلال المنصة التي تضم مجموعات كبيرة من الرجال والنساء المتاحة على الفور للشراء في المحلات وعلى التجارة الإلكترونية. افتتحت مجموعة ووكينج ان ذا ستريت - السير في الشوارع - النسائية عرض دولسي اند جابانا الرقمي ، حيث تلتقي السمات المميزة لجينات بأسلوب حضري غير رسمي ومريح.



تستحضر العروض السترات الواقية من الرصاص والدنيم والأحذية الرياضية والحقائب وتعكس الأجواء التي تنبعث من شوارع المدن الكبرى في التسعينيات.



