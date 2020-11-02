إيطاليا:الروبوت بديل العارضات لمجموعات أرماني وموسكينو

أنسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الاول - أصبحت الروبوتات الخيار البديل أمام داري أزياء، أرماني وموسيكنو، لعرض أزيائهما الجديدة، في ظل الظروف الحالية وعودة وباء كورونا.



وأوضح ستيفانو دومينيلا، رئيس شركة جاتينوني، التي ابتكرت الفكرة: "ربما كان من الجنون وضع الروبوتات في مكان عارضات الأزياء، مرتدين ملابس أرماني وموسكينو، مع التفكير في إقامة معرض تلتقي فيه الروبوتات بالموضة في هذا الوقت الصعب الذي نمر به".



وعبر دومينيلا عن فخره بتنظيم معرض للملابس في روما باستخدام الروبوتات، بالتعاون مع منطقة لاتسيو، مشيرا إلى أن شركته تفكر غي إقامة معرض أخر تحت عنوان رومايسون في مبنى الكابيتول بأرا باتشيس.



المعرض الحالي " الذي نظمته شركة لاتسيوكريا، برعاية اتحاد الصناعات في لاتسيو، تم بثه في 30 أكتوبر الماضي على فيسبوك، لكن من المقرر عقد نسخ منه أخرى على مدار 31 أكتوبر من العام الجاري إلى 24 يناير 2021 في العديد من الاماكن منها قصر ويجيل ومركز تراستيفير الثقافي لمنطقة لاتسيو، المروج للحدث، والذي يوفر مساحة مفتوحة للموضة لاول مرة.



وترتدي الروبوتات أزياء أيقونية لكبار المصممين مثل بيير كاران وباكو رابان وتييري موجلر وياماموتو ومك كوين، إضافة إلى أزياء دور أرماني وموسكينو وبرادا وفيري.



