كيم باسينجر ايقونة ميو ميو للخريف و الشتاء

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - كيم باسنجر ، أيقونة هوليوود
الشقراء تحولت الي ايقونة ..عارضة ازياء في الحملة الجديدة للعلامة
التجارية التي صممها ميوشيا برادا و ميو ميو لخريف و شتاء 2020.
اعتمد الاختيار على بعض تأملات المصمم حول مفهوم الأيقونة.. وما هو
تعريف الأيقونة.
يمكن أن تكون الأيقونة ممثلاً ، أو عارضة أزياء ، أو موسيقيًا ،
ولكن يجب أن تظل ممثلة ، ومثالًا على التميز. .وبالمثل ، يمكن أن
ترمز الأيقونة إلى مجموعة من المعتقدات ، وأسلوب حياة. .دائما يجب
أن تعني شيئا. أيقونات ميو ميو هن نساء بألف وجه ، مجتمع من النساء
يتمتعن بشخصية طاغية مستقلة".
قادمة من عالم السينما والأزياء والموسيقى ، تمثل هؤلاء النساء
نماذج مختلفة ، أيقونات للنساء من جميع الأعمار. لقد ظهروا في
الصور التي التقطها ميرت ألاس وماركوس بيجوت تحت إشراف كاتي جراند
الإبداعي.