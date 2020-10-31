كيم باسينجر ايقونة ميو ميو للخريف و الشتاء

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - كيم باسنجر ، أيقونة هوليوود الشقراء تحولت الي ايقونة ..عارضة ازياء في الحملة الجديدة للعلامة التجارية التي صممها ميوشيا برادا و ميو ميو لخريف و شتاء 2020. اعتمد الاختيار على بعض تأملات المصمم حول مفهوم الأيقونة.. وما هو تعريف الأيقونة.



يمكن أن تكون الأيقونة ممثلاً ، أو عارضة أزياء ، أو موسيقيًا ، ولكن يجب أن تظل ممثلة ، ومثالًا على التميز. .وبالمثل ، يمكن أن ترمز الأيقونة إلى مجموعة من المعتقدات ، وأسلوب حياة. .دائما يجب أن تعني شيئا. أيقونات ميو ميو هن نساء بألف وجه ، مجتمع من النساء يتمتعن بشخصية طاغية مستقلة".



قادمة من عالم السينما والأزياء والموسيقى ، تمثل هؤلاء النساء نماذج مختلفة ، أيقونات للنساء من جميع الأعمار. لقد ظهروا في الصور التي التقطها ميرت ألاس وماركوس بيجوت تحت إشراف كاتي جراند الإبداعي.



