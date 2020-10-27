ايطاليا:معرض لازياء السينما و المسرح في متحف ارا باسيس

انسامد - 27 اكتوبر - تشرين الاول - اعلنت عمدة روما فيرجينيا راجي عن اقامة معرض للازياء الماخوذة من ارشيف مصممي ازياء السينما و المسرح في الفترة من 23 اكتوبر الي 29 نوفمبر في متحف ارا باسيس.



اعلنت العمدة الخبر عن طريق الفيديو كونفرانس .. المشروع المزدوج تحت رعاية مؤرخة الموضة كلارا توسي بامفيلي يتضمن معرضًا للملابس والأزياء المأخوذة من أرشيف المسرح الروماني والخياطين السينمائيين والأداء الذي يجسده باسوليني ، من إخراج أوليفييه سايلارد ، بطولة الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون التي ستعيد احياء أزياء أفلام بيير باولو باسوليني ، في ماتاتيو في تيستاشيو في عام 2021.



و يضم المعرض اعمالاهم مصممي الازياء في روما بالاضافة الي تصاميم ارشيفية من اعمال جابرييل ماير وجزء خاص اهداء لصانع المانيكانات مينزورا.



ويضم اعمال مصممي الازياء الفرنسيين مثل كريستيان ديور وبالانسياجاوالبريطانيين مثل شارل فريدريك وورثوبو لبواريه وكذلك يضم ازياء فيلم كليوباترا الذي قامت ببطولته اليزابيث تيلور .



