اتفاقية للترويج لصناعة الازياء الايطالية في امريكا

أنسامد- 20 أكتوبر/ تشرين الأول - وقع مكتب وكالة آيس (Ice) الايطالية، المسئولة عن الترويج للشركات الإيطالية فى الخارج، في نيويورك اتفاقية جديدة مع سلسة متاجر Saks Fifth Avenue الأمريكية للترويج لأسلوب وجودة الصناعة الإيطالية في السوق الأمريكية.



ويشمل هذا التعاون جميع قطاعات الموضة والأحذية والسلع الجلدية للرجال والنساء والأطفال، وكذلك المجوهرات في مدينة نيويورك، حيث سيتم الترويج لصناعة الازياء الايطالية عبر شبكة الإنترنت حتى 30 نوفمبر.



ومن المقرر أن يستمر العرض الفعلي حتى 2 نوفمبر في 5 متاجر في نيويورك وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. كما أن هناك أقساما مخصصة للصناعة الايطالية في كبرى المتاجر في نيويورك وهيوستن ولوس أنجلوس.



في عام 2019، بلغت صادرات إيطاليا للولايات المتحدة نحو 9 مليارات دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن العام السابق. يعتبر السوق الأمريكي أهم سوق غير أوروبي للصادرات الإيطالية. ستقوم متاجر Saks باستثمار كبير في شراء وترويج منتجات "صنع في إيطاليا" في متاجرها وعبر الإنترنت.



