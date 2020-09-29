ميلانو:اختيار 60 شخص لحضور عرض فالنتينو

أنسامد - 29 سبتمبر/أيلول - أجرت دار أزياء "فالنتينو" عرض أزياء في مدينة ميلان، بعد انتقالها إلى المدينة جراء عودة الوباء في العاصمة الفرنسية، باريس، التي كانت مقرا سابقا للدار.



غير أن عرض الأزياء الجديد لفالنتينو ليس كسابق العروض، فبدلا من مبنى فخم ومجهز، تم إجراء هذا العرض في مصنع مهجور مفروش بالورود، وبدلا من موديلات، تم تنفيذ العرض بواسطة 66 شخص تم اختيارهم عشوائيا من الشارع في ميلان، كل منهم له شخصيته وجسده.



وهدف اختيار أشخاص عاديين بدلا من عارضي أزياء، للتأكيد بواسطة فالنتينو بأن كل فرد له رومانسيته الخاصة مهم كان هناك اختلاف.



ورغم أن شكل العرض الحالي هو خيار يمليه تداعيات وباء كورونا، إلا أن مدير الإبداع في فالنتينو، بييرباولو بيتشيولي أوضح أنه يشكل أيضا فرصة لإظهار فالنتينو من منظور مختلف.



وتابع بيتشيولي: إذا كانت فالنتينو علامة تجارية معروفة في المخيلة الجماعية بأنها منظر جماعي يعرفه الجميع، إلا أن عملي كمصمم هو إظهار وجهة نظري القائمة على الحفاظ على رموز الشركة مع إعطائها معنى جديد.



ومن أجل القيام بذلك، فإن المصمم أرد تقديم أشخاص من الشوارع يمثلون الجميع، ليتمكنوا من إظهار ما تعنيه الرومانسية اليوم.



وأشار بيتشيولي إلى أن العرض لا يتعلق بالجماليات، بقدر ما يركز على إظهار "الفردية وحرية التعبير ونهج الحياة العاطفية لدى كل شخص".



هذا هو النهج الجديد الذي تتبناه فالنتينو، بتقديم رومانسية جديدة وحرية شخصية تلائم الرموز التعبيرية للدار التي تريد رؤية الأشخاص يرتدون أزيائها بأشكال مختلفة ومواقف متعددة.



