فالنتينو تقدم مجموعتها في ميلانو

أنسامد - 4 سبتمبر/ أيلول - أعلنت دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" أن عرض مجموعتها لربيع وصيف2021 لن يقام في باريس سبتمبر هذا العام، بل سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت "فالنتينو" في بيان لها أن مجموعة ربيع وصيف 2021 للرجال والنساء ستُعرض في 27 سبتمبر الجاري خلال أسبوع الموضة في ميلانو، الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر، موضحة أنه هذا القرار يقتصر في الوقت الحالي على هذا الموسم.



وصرح المدير الإبداعي لدار "فالنتينو" بيير باولو بيسولي : لطالما كانت باريس هي المدينة التي استضافت عروضنا وهي بمثابة جوهر فالنتينو، لكنّ الوضع الذي نمر به حالياً اجبرنا على اتخاذ قرار غير معتاد.



وتابع : أعتقد أنه من الأهمية بمكان في هذه الفترة التاريخية الاستمرار في التركيز على العمل الذي ينبغي إنجازه،مضيفا : ميلانو فرصة جديدة، وأحاول تطوير مشروع رائع مع فريقي حول مفهوم الهوية.



