أسبوع ميلانو للموضة في سبتمبر القادم

أنسامد - 14 أغسطس /آب - أعلن رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية كارلو كاباسا أن أسبوع ميلانو للموضة سيقام في الفترة بين 22 إلى 28 سبتمبر القادم، مع تقديم مجموعات ربيع وصيف الموسم الجديد.



وكشف كارلو كاباسا عن مسودة جدول أعمال المعرض الذي سيشهد عرض مجموعات ربيع وصيف 2021 للرجال والنساء، مشيرا إلى أن الدورة القادمة من أسبوع ميلانو للموضة ستشهد 28 عرض أزياء مادي و 24 محتوى رقمي بهدف السماح لكل شركة ومصمم بتقديم أنفسهم بالطريقة التي تناسبهم.



وخلال أسبوع الموضة، ستقام الدورة السادسة من عرض أزياء مدارس الازياء الايطالية Milano Moda Graduate، مما يعزز موهبة الطلاب من أفضل مدارس الأزياء الإيطالية.



وقال كارلو كاباسا : الانطلاق من جديد وتعزيز سلسلة التوريد المذهلة لدينا والفريدة من نوعها في العالم من خلال عروض الأزياء والأحداث والعروض التقديمية لعلاماتنا التجارية يمنحنا أملاً جديداً للتطلع إلى المستقبل.



