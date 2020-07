إيطاليا: معرض "بيتي بيمبو" لمجموعته الصيفية الجديدة

أنسامد- 30 يوليو/تموز - يبدو أن وباء كورونا وإجراءات الإغلاق التي طبقتها الدول، أعطت أفكار جديدة لقطاع الموضة. فبعد صالون أزياء مخصص للرجال، يستعد معرض "بيتي بيمبو 91" (Pitti Bimbo 91) للأطفال لتنظيم معرض ضخم من خلال منصة ألكترونية، يعرض فيها مجموعته الصيفية الجديدة 2021، مستعينا برسامين والعديد من الشخصيات.



وسيقدم "بيتي بيمبو" مجموعته الجديدة ضمن عروض الصالونات الألكترونية على منصة Pitti Connect، التي ستنتهي في اكتوبر 2020، في حين سيستضيف المعرض عروضا أخرى للشركات والمصممين في يناير 2021، في توجه يعكس ادماج العالم الواقعي مع الافتراضي.



وستحمل عروض الصيف على المنصة اسم "Out of the Blue"، بينما اختار منظمو "بيتي بيمبو" المصور الكوري جونج مي يون لالتقاط صورة الحملة، والتي تظهر طفل "بطل" يطير في سماء مليئة بالألعاب والمنتجات والملابس، تكتسي جميعها اللون الأزرق.



إلى جانب ذلك، فهناك مشروع جديد أطلقه المصمم الإيطالي ألساندر أنريكيز، يحكي في شكل رسوم متحركة دائرية، المجموعات التي يقدمها بعض المصممين.



المشروع يوفر أيضا صفحات على الانترنت، تظهر العديد من أشهر الشخصيات الكرتونية مثل باباي وبروتس وبيزيلينو وأوليفيا وبتي بوب، تختار ملابسها المفضلة من المجموعات التي تعرضها الماركات ضمن معرض "بيتي بيمبو".



يضم المشروع أيضا "غرفة هوليود"، مع خزانة ملابس مخصصة للأطفال المحبين للملابس الظاهرة في السينما الأمريكية، إضافة إلى خزانة لملابس إفتراضية لأطفال كيت وميجان، زوجتي الأمير ويليام وهاري، وسيتم رسم هذا الجزء من المشروع بواسطة مجلة Style Piccoli.



وفي نهاية المعرض، سوف يتم منح جوائز صحفية للأعمال الأكثر ابتكارا لموضة الأطفال.