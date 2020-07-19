إرمنيجيلدو زينيا تحتفل بـ 110 اعوام على انشائها

أنسامد - 19 يوليو / تموز - تحتفل دار الازياء الايطالية إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna بمرور 110 أعوام على إنشائها بتقديم عرض للأزياء عبر شبكة الإنترنت على منصة الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية Camera della Moda، التي تعيد تقييم القيم الأساسية للعلامة التجارية ورؤيتها المسؤولة مع احترام البيئة.



وتم تقديم عرض أزياء يسير فيه العارضون في الحدائق والاماكن المفتوحة وصولا إلى مقر العلامة التجارية.



تأسست إرمنيجيلدو زينيا كشركة منسوجات لتشمل فيما بعد إنتاج الملابس، ومنذ نشأتها كان لها علاقة قوية مع الطبيعة، ليس فقط كمصدر للموارد والمواد الخام، ولكن أيضًا كثروة فريدة من التنوع يجب الحفاظ عليها، ومنها واحة زينيا.



تم تصوير الفيديو في النموذج الأصلي لمطحنة صوف زينيا في تريفيرو وفي الواحة، حيث يسري شعور بالتدفق والدقة في المجموعة، سواء في الأشكال أو في اختيارات الالوان. جاءت مجموعة الازياء في مقاسات مرنة وسخية، في خليط يجمع بين الاصفر بلون الربيع المعطر، والرمادي بلون السيانيت والازرق والأخضر والأسود الداكن.



