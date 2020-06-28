عرض أزياء فالنتينو الراقية في 21 يوليو

انسامد - 28 يونيو / حزيران - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "فالنتينو" Valentino أن مجموعة أزياء موسم خريف وشتاء 2020 - 2021 سيتم تقديمها من خلال عرض خاص في روما يوم الثلاثاء 21 يوليو في استوديوهات شينشيتا.



ووفقا لبيان صحفي، سيكون العرض الخاص من تصميم بيير باولو بيسولي، المدير الإبداعي لدار Valentino، بمشاركة الفنان Nick Knight، أولا من خلال عرض رقمي مع الابقاء على موعده مع الاتحاد الفرنسي للازياء الراقية والموضة في 8 يوليو.



يهدف العرض إلى إبراز "الحوار الذي تتدفق فيه اللمسة البشرية والرقمية معًا دون تداخل. في الواقع يحذر بيير باولو بيسولي من أنه لا يمكن لأي تأثير رقمي أن يحل محل الإنسان. سيتم بث الحدث في استوديوهات شينشيتا مباشرةً على قنوات فالنتينو الرقمية مع اتباع جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.



