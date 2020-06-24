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موضة - عروض أزياء
العرض القادم لكريستيان ديور 22 يوليو
    Dior Cuise 2020 - DA A. MAGLIARO

    انسامد - 24 يونيو - حزيران - اعلن بيت الازياء كريستيان ديور أنه سيعرض في ليتشي في 22 يوليو ، بعد تأجيل موعد مايو بسبب حالات الطوارئ المعلنة بسبب فيروس كورونا. نشر العمدة كارلو سالفيميني اعلانا حول ذلك على صفحته علي فيسبوك ، ونشر إعلان الفيديو عن بيترو بيكاري ، المسؤول التنفيذي في بيت الازياء الكبير.

    وقال بيكاري إنه سيكون "عرضًا حقيقيًا بما يتوافق مع اللوائح الحالية و الاجراءات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية".

    وعلق سالفيميني"ان اختيار مدينة ليتشي هو نتيجة عمل دؤوب حيث تحولت الي البقعة الترويجية الأقوى كما انها بمثابة اعلان و تعبير عن المحبة التي تحظي بها المدينة.

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