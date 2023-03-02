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إصدار محدود من المجوهرات من فالنتينو لصالح أطفال الصومال
    (أنسامد) - مارس 2 - روما - أصدرت دار الأزياء الراقية فالنتينو مجموعة محدودة من المجوهرات بهدف التبرع بنسبة 40 بالمائة من عائدها الي مؤسسة "التعليم فوق الجميع" المتخصصة في دعم التعليم في البلدان النامية.

    وتم عرض المجموعة في الدوحة في إطار معرض المجوهرات والساعات الذى من المتوقع أن يجذب أكثر من 30 الف زائر من 175 دولة.

    ويقدم المعرض الساعات الفاخرة والقلائد والخواتم ومجوهرات من الالماس والذهب.

    وتتكون مجموعة فالنتينو من ثلاث قطع : سواران وأقراط مطعمة بالجلد والمعدن والكريستال وكلها تحمل علامة فالنتينو .وأكدت دار فالنتينو التزامها بدعم مشروع "التعليم فوق الجميع" في الصومال. (أنسامد).

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