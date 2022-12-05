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موضة - اكسسوارات
دار الأزياء الإيطالية موسكينو تطلق مجموعتها الجديدة
    (أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - أطلقت دار الأزياء الإيطالية موسكينو Moschino، مجموعتها الجديدة موسكينو لوجو، التي تعتمد على مجموعة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات للرجال والنساء والتي جاءت في أربعة ألوان مختلفة.

    تضم التشكيلة الجديدة مجموعة من الجاكيتات والملابس الرياضية والفساتين، بالإضافة إلى مجموعة فاخرة من إكسسوارات السفر، مثل حقائب الحاسوب المحمول وحقائب الظهر وحقائب السفر.

    وستكون المجموعة متوفرة اعتبارًا من 9 ديسمبر الجاري في متاجر العلامة التجارية والمتاجر الكبرى وعلى الموقع الإلكتروني لدار أزياء موسكينو. (أنسامد).

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