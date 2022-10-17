إيطاليا : برادا تدخل عالم صناعة المجوهرات

(أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - قررت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "برادا" دخول عالم صناعة المجوهرات لأول مرة، مع إصدار مجموعة من المجوهرات التي تحمل اسم "Eternal Gold"، وهي أول مجموعة مجوهرات تنتجها علامة تجارية عالمية فاخرة باستخدام الذهب المعاد تدويره فقط.



يقول تيموثي إيواتا، مدير قسم المجوهرات في برادا : جميع الذهب المستخدم يتوافق مع المعايير التي وضعها مجلس المجوهرات المسؤول، ويأتي من مصادر مثل الذهب الصناعي ومواد ثمينة مستعملة.



توسع برادا أيضًا إمكانية التتبع للأحجار من جميع الأحجام، وهو أمر ممكن حاليًا فقط مع الماس بدءًا من 0.5 قيراط.



وأضاف تيموثي إيواتا : جميع مراحل سلسلة إنتاج الذهب والماس يمكن التحقق منها وتتبعها، وهو امتياز حصري لا تقدمه أي دار أزياء أو مجوهرات فاخرة أخرى في العالم.



وأوضح : يأتي الذهب المعاد تدويره من مصادر مثل الذهب الصناعي والمجوهرات المستعملة، مشيرا إلى أن الموردين يتبعون أعلى معايير الصناعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والسلامة المهنية والتأثير البيئي وأخلاقيات العمل. (أنسامد).



