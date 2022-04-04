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دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" تطرح حقيبة يد جديدة
    (أنسامد) - أبريل 4 - روما - طرحت دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" حقيبة يد من تصميم فالنتينو غارافاني، تحمل اسم "لوكو" Loco، وهي حقيبة عملية ذات طابع مرح، لأن اسم "لوكو" مرادف للقاطرات، وهو إشارة رومانسية لتصميم النموذج وفكرة الحركة الحضرية.

    كما تعني كلمة "لوكو" أيضاً الجنون باللغة اللاتينية، وتُلفظ باللغة الفرنسية ويُحتفى بها في عالم لا يعرف الحدود اللغوية والنظرية.

    تمتاز الحقيبة الجديدة بسحرها البسيط وطابعها الحضري، مع تصميم ممدود ومضغوط بجاذبية أسلوب التسعينات. ويجمع النموذج الجديد بين الأساسيات الوظيفية والشخصية مع جاذبية كلاسيكية.

    وتتميّز هذه الحقيبة المدمجة بحزام كتف مع مقبضين، وتتضمن غطاءً مع مشبك إغلاق VLogo. كما تتميز بالتصميم البارز المعزّز بالتبطين الحرفي والجلد الناعم بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية لفكّ المقبض وتحويل حقيبة الكتف إلى حقيبة "كلاتش". (أنسامد).

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