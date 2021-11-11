إيطاليا: أزياء في كالياري تعود إلى 8 قرون ماضية

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - تستضيف مدينة كالياري، بدءا من غد الجمعة، معرض أزياء استثنائي، فالملابس المعروضة فيه ليس على آخر صيحة، ولكنها كانت هي الموضة منذ 8 قرون مضت، حينما كانت المدينة تحت سيطرة بيزا.



من سترات بسيطة جدا بألوان البني والبيج، مستوحاة من اللوحات الفنية في تلك الحقبة التاريخية، وملابس صنعها خياطو توسكان المتخصصون في إعادة ترميم الملابس، والسترات والتنانير المختلفة، لجعلها أكثر قبولا، هذا هو محتوى معرض "العصور الوسطى في الملابس " الذي سيتم افتتاحه غدا الجمعة 12 نوفمبر في بالاتزو فيتشرجيو، والذي سيظل مفتوحا حتى 12 ديسمبر.



الأزياء التي يضمها المعرض لا تأتي فقط من كالياري، ولكن من البلدات المجاورة مثل أربوريا واليونورا.



إلى جانب ذلك، فقد اقترض منظمو المعرض بذلة الدرك من بلدية بيزا، مع حراس بدروع يرحبون بالزوار على مدخل القصر حيث موقع المعرض.



وتنظم المعرض جمعية سمرقند الثقافية بالتعاون مع Compagnia del borgo di Sanluri، تحت إشراف مصمم الأزياء، أليساندرو لاي، وفيرزان أوزبيتك، وفرانشيسكا ارشيبوجي.



وبحسب أمية المعرض، لوسيا لاكوني، فإن الهدف من المعرض هو التعريف بالحياة اليومية لمدينة كاستيلوم كاستري، التي تغير اسمها لتصبح كالياري فيما بعد، التي كانت محط شغف وأزياء بقية العالم في العصور الوسطى، ويسكنها الأعيان والنبلاء وفرسان الهيكل والرهبان والأطباء والحرفيون. (أنسامد).



