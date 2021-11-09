إيطاليا: "روما سبوزا" لفساتين الزفاف يعود مجددا في 11 نوفمبر

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - يستعد معرض "روما سبوزا 2021" (RomaSposa2021)، السنوي، للعودة مجددا في العاصمة روما، في الفترة بين 11 و14 نوفمبر الجاري في قصر دي كونجرسي، بمشاركة عارضين لفساتين الزفاف من حول العالم.



توجهات جديدة يشهدها سوق فساتين الزواج خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع ميل المقبلات على الزواج، للبحث عن تصاميم تجمع بين البهجة والراحة في اليوم المنتظر.



تكشف هذه التوجهات أن "الدهشة والمرح" هما الكلمتان الرئيسيتان التي يبحث عنها المقبلات على الزواج، مع رغبة حقيقية في إحداث المفاجأة والاحتفال لأقصى درجة.



وخلال الأيام الأربعة لهذا الحدث الذي يعقد منذ 30 عاما، سيعرض عارضات أزياء، أكثر من 1000 فستان على المنصة، تضم فساتين زفاف وفساتين احتفالات، بالإضافة إلى منتجات أخرى تتعلق بالترفيه والديكورات وتفضيلات الزفاف وتصفيف الشعر، والمكياج وشهر العسل.



وتشارك في الحدث أكثر من 300 شركة عارضة تستهدف الفتيات المقبلات على الزواج، مع توقعات بحضور أكثر من 45 ألف زائر. (أنسامد).



