بينيتون تعيد إطلاق مجموعاتها القديمة على منصة Depop

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - بدأت شركة بينتون الايطالية للازياء Benetton تعاونًا مع سوق Depop ، المتخصص في تجارة الملابس المستعملة والقديمة ، حيث قام البائعون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة برعاية مجموعة من القطع النادرة والقديمة للعلامة التجارية ، والتي ستكون متاحة بدءًا من اليوم.



في المملكة المتحدة ، تمتد المجموعة المكونة من 60 قطعة إلى أرشيف بينيتون في الثمانينيات والتسعينيات وتشمل الرجال والنساء والإكسسوارات: من قمصان الرجبي التي يصعب العثور عليها إلى البلوزات ذات الألوان المميزة ، ومن سترات الدنيم المرقعة .



في الولايات المتحدة ، تم اختيار منتجات Benetton في المجموعة والحملة ، النادرة ومن الأرشيف ، من قبل 15 بائعي Depop.



يقول الرئيس التنفيذي ماسيمو رينون ان هدفه هو إعادة العلامة التجارية إلى الواجهة وزيادة جاذبيتها تدريجيًا بين الأجيال الجديدة "كجزء من عملية الابتكار في United Colors of Benetton ..



يضيف يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون المرموق مع Depop لتسوق الملابس المستعملة ، وهو عنصر أساسي للأزياء المستدامة ، يدخل Benetton أيضًا إلى الحلبة بطريقة معاصرة وأصلية.



لقد صنعت ملابسنا القديمة التاريخ ، والآن اكتسبوا حياة ثانية باعادة الانتاج بفضل Depop ، الذي يشاركنا لغة إبداعية وقيم أساسية: التنوع والشمول والاستدامة " (أنسامد).



