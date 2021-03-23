إيطاليا: نمو المبيعات الألكترونية لماركة "إل بيزونتي" بـ 53%

(أنسامد) - مارس 23 - روما - شهدت المبيعات الألكترونية لماركة المنتجات الجلدية الإيطالية الشهيرة، "إل بيزونتي"، قفزة كبيرة خلال عام 2020، بنمو وصل إلى 53%.



ورغم الركود الذي شهده قطاع الموضة في إيطاليا وحول العالم جراء كورونا، إلا أن الشركة التي تأسست منذ 50 عاما في فلورنسا، خرجت دون خسائر كبيرة، إذ بلغ حجم مبيعاتها 66 مليون يورو في 2020، بإنكماش محدود بنسبة 8%.



غير أن المبيعات على الانترنت للشركة ساهمت في هذه النتائج، إذ أنها حققت مبيعات بقيمة 10 مليون يورو على الانترنت بنمو 53%، عقب استثمارات بقيمة 1،5 مليون ويور خلال عام 2020 -2021 لإطلاق منصتها الجديدة بتصميم مميز.



هذا النمو يدفع الشركة نحو مزيد من التحول الرقمي والاهتمام بمنصتها الألكترونية الجديدة، وكذلك وضع استراتيجية لمزيد من الاستثمارات في مبيعات التجزئة، في اليابان، وهو السوق المميز للعلامة الإيطالية، والذي نما بنسبة 2% خلال 2020، إذ افتتحت الشركة 5 متاجر بيع في هذه الدولة خلال عام 2020.



ومن المقرر أن تفتتح الشركة 4 متاجر أخرى خلال العام الجاري في اليابان، ليصل عدد المتاجر التي تملكها العلامة الإيطالية هناك إلى 50 متجرا.



إلى جانب ذلك، تركز إل بيزونتي على التوسع في الأسواق الأوروبية والأمريكية. (أنسامد).



