مجموعة غوتشي مستوحاة من أعمال كين سكوت

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - طرحت دار الأزياء الايطالية غوتشي مجموعة مختارة من الملابس والإكسسوارات تحمل اسم Epilogue، مطرزة بأزهار من تصميم كين سكوت النابضة بالحياة ومستوحاة من جاذبية السبعينيات لأول مرة في مجموعة غوتشي.



يُعرف سكوت باسم "بستاني الموضة"، وكان يفضل الزهور كبيرة الحجم، بما في ذلك الفاوانيا والورود والخشخاش وعباد الشمس، والتي أصبحت الآن تزين ملابس الرجال والنساء والإكسسوارات من خط غوتشي.



تُصور المطبوعات على قمصان الجيرسيه الحريرية والسترات والفساتين والحقائب والإكسسوارات، بما في ذلك عصابات الشعر. قال أليساندرو ميشيل ، المدير الإبداعي لشركة غوتشي : كان كين سكوت مبتكرًا رائعًا للأقمشة. (أنسامد).



