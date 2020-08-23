شركات ازياء تبتكر مجموعة أنيقة من أقنعة الوجه ضد كورونا

أنسامد - 23 أغسطس /آب - في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد والمعركة التي لم تنتهي بعد في مواجهة الوباء، سعت شركات الازياء إلى ابتكار مجموعة أنيقة من أقنعة الوجه ضد كورونا، وعلى رأسها شركات بربري ومارسيلو بورلون وفيندي وكيارا بوني.‏ بدأت بالفعل المنافسة بين العلامات التجارية في إنتاج الأقنعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ ستة أشهر. واليوم، أصبحت الأقنعة على وسائل التواصل الاجتماعي من كافة الأنواع سواء لعلامات تجارية أو غيرها.



في الواقع، يمكن العثور على كل شيء في الاسواق، من المنتجات باهظة الثمن والفاخرة إلى منتجات بأسعار أقل بكثير تنتجها ورش الحرفيين الصغيرة. لكن الجوهرة الجديدة تأتي من بربري.



كشفت بربري عن أقنعة وجه ضد كورونا مصنوعة من القطن ومن الأقمشة المُحسَّنة بتكنولوجيا مضادات الميكروبات. كما أنه من الممكن إعادة استخدامها.



صرحت الشركة إن نسبة من كل عملية بيع ستخصص لمساعدة المجتمعات المتضررة من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تلك المساعدات ستذهب إلى صندوق المجتمع الخاص بمؤسسة بربري COVID-19 والذي يساعد العاملين في مجال الرعاية وبنوك الطعام والجمعيات الخيرية الصحية على مستوى العالم.



