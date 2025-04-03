اتحاد الصناعات الإيطالية يقلص توقعاته لنمو الناتج المحلي

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - أعلن اتحاد الصناعات الإيطالية (كونفيندوستريا) عن تعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي لعام 2025، حيث تم خفض التوقعات من 0.9% إلى 0.6%. وأرجع الاتحاد هذا التعديل إلى حالة عدم اليقين التي بلغت "أعلى مستوياتها على الإطلاق"، في ظل المخاوف المستمرة من تصاعد الحرب التجارية العالمية، التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأشار مركز الأبحاث التابع للاتحاد (CSC) إلى أن الاقتصاد الإيطالي قد يحقق نموًا بنسبة 1% في عام 2026، بشرط استمرار الوضع الحالي من عدم اليقين حتى منتصف عام 2025. وفي حال حدوث تصعيد في السياسات الحمائية، يتوقع المركز أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية في 2025، و0.6 نقطة مئوية في 2026، ليصل النمو إلى 0.2% في عام 2025 و0.4% في عام 2026 في حال نشوب حرب تجارية شاملة.وأكد إيمانويل أورسيني، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية، خلال عرض التوقعات الاقتصادية، على أهمية اتخاذ تدابير استثنائية في هذه الأوقات العصيبة. وقال: "نحتاج إلى حكومتنا الشجاعة، وإلى أوروبا لتغيير مسارها، كما نحتاج إلى سياسات جادة تضع الصناعة في صميم اهتماماتها". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA