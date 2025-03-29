نوميسما: انتعاش سوق العقارات هذا العام

(أنسامد) - مارس 29 - روما - كشف تقرير معهد "نوميسما" الإيطالي للدراسات الاقتصادية وأبحاث السوق، أن سوق العقارات في إيطاليا يواصل التعافي مع بداية عام 2025، حيث يظل الطلب قويا على الشراء والإيجار.في الربع الأول من 2025، تؤكد المؤشرات الاقتصادية استمرار السوق في مرحلة الانتعاش التي بدأها في 2024، مدعوما بزيادة الأسعار وحجم المعاملات العقارية.في عام 2024، سجلت الصفقات العقارية زيادة سنوية بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت أسعار العقارات في الأسواق المتوسطة بنسبة 2.1%، وفي الأسواق الرئيسية بنسبة 1.5%. بالنسبة للإيجارات، أدى الطلب المستمر إلى زيادة في الإيجارات بنسبة 3.4%.يتوقع معهد "نوميسما" أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل، مع تعزيز نمو الصفقات العقارية في القطاع السكني. كما يُتوقع أن تستمر زيادة الأسعار، مع تسجيل زيادات في الإيجارات والعقود بنسبة 2% و4% على التوالي. (أنسامد).

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