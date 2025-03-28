منصة تيك توك تُطلق خدمات التجارة الإلكترونية في إيطاليا

(أنسامد) - مارس 28 - روما - أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق خدماتها للتجارة الإلكترونية في ثلاث دول أوروبية جديدة هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها التفاعلية وتحدي منصات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل أمازون. ومن المقرر أن تبدأ هذه الخدمة رسمياً في 31 مارس، لتضاف إلى خدماتها في أيرلندا وإسبانيا.تتيح الخدمة الجديدة لمستخدمي تيك توك في هذه الدول، والبالغ عددهم حوالي 22.8 مليون مستخدم في إيطاليا، فرصة شراء منتجات العلامات التجارية والمبدعين المحليين بسهولة من خلال مقاطع الفيديو التفاعلية والفعاليات المباشرة التي يتم عرضها على المنصة.يمكن للمستخدمين شراء المنتجات التي يرونها في مقاطع الفيديو المدرجة في قسم "لك" أو خلال الفعاليات المباشرة، دون الحاجة لمغادرة التطبيق، مما يجعل تجربة التسوق أكثر سلاسة وسرعة.وفي خطوة استراتيجية لتوسيع شبكة شراكاتها، أعلنت تيك توك عن تعاونها مع جمعية التجارة الرقمية الإيطالية "Netcomm"، مما يعزز من مصداقية الخدمة في السوق الإيطالي ويضمن تفاعلًا أفضل بين العلامات التجارية والمستهلكين.وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة تحدٍّ جديد في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تسعى تيك توك لتقديم تجربة تسوق مبتكرة تتماشى مع طبيعة منصتها التفاعلية والمحتوى الذي تقدمه للمستخدمين.مع توسع هذه الخدمة إلى دول أخرى، من المتوقع أن تزداد المنافسة بين منصات التجارة الإلكترونية التقليدية وتلك التي تعتمد على المحتوى التفاعلي، مما قد يغير من ديناميكيات السوق في أوروبا والعالم. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA