منصة تيك توك تُطلق خدمات التجارة الإلكترونية في إيطاليا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

منصة تيك توك تُطلق خدمات التجارة الإلكترونية في إيطاليا

28 مارس 2025, 08:57

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مارس 28 - روما - أعلنت منصة تيك توك عن إطلاق خدماتها للتجارة الإلكترونية في ثلاث دول أوروبية جديدة هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها التفاعلية وتحدي منصات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل أمازون. ومن المقرر أن تبدأ هذه الخدمة رسمياً في 31 مارس، لتضاف إلى خدماتها في أيرلندا وإسبانيا.

تتيح الخدمة الجديدة لمستخدمي تيك توك في هذه الدول، والبالغ عددهم حوالي 22.8 مليون مستخدم في إيطاليا، فرصة شراء منتجات العلامات التجارية والمبدعين المحليين بسهولة من خلال مقاطع الفيديو التفاعلية والفعاليات المباشرة التي يتم عرضها على المنصة.

يمكن للمستخدمين شراء المنتجات التي يرونها في مقاطع الفيديو المدرجة في قسم "لك" أو خلال الفعاليات المباشرة، دون الحاجة لمغادرة التطبيق، مما يجعل تجربة التسوق أكثر سلاسة وسرعة.

وفي خطوة استراتيجية لتوسيع شبكة شراكاتها، أعلنت تيك توك عن تعاونها مع جمعية التجارة الرقمية الإيطالية "Netcomm"، مما يعزز من مصداقية الخدمة في السوق الإيطالي ويضمن تفاعلًا أفضل بين العلامات التجارية والمستهلكين.

وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة تحدٍّ جديد في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تسعى تيك توك لتقديم تجربة تسوق مبتكرة تتماشى مع طبيعة منصتها التفاعلية والمحتوى الذي تقدمه للمستخدمين.

مع توسع هذه الخدمة إلى دول أخرى، من المتوقع أن تزداد المنافسة بين منصات التجارة الإلكترونية التقليدية وتلك التي تعتمد على المحتوى التفاعلي، مما قد يغير من ديناميكيات السوق في أوروبا والعالم. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

10:03

ميلوني:ضرورة إشراك الولايات المتحدة في الاجتماع حول أوكرانيا

14:23

ميلوني تصل باريس للمشاركة في قمة السلام والأمن في أوكرانيا

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

10:03

ميلوني:ضرورة إشراك الولايات المتحدة في الاجتماع حول أوكرانيا

14:23

ميلوني تصل باريس للمشاركة في قمة السلام والأمن في أوكرانيا