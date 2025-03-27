ارتفاع نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر في إيطاليا إلى 23.1%

(أنسامد) - مارس 27 - روما - ارتفعت نسبة السكان الإيطاليين المعرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي إلى 23.1% في عام 2024، مقارنةً بـ 22.8% في العام الذي قبله، وفقًا لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء (إستات).وتُظهر هذه الأرقام أن الفقر والإقصاء الاجتماعي لا يزالان يشكلان تحديًا كبيرًا في البلاد، رغم بعض التحسن في جوانب أخرى من الوضع الاقتصادي.وعلى وجه الخصوص، لم تشهد نسبة الأفراد المعرضين لخطر الفقر تغيرًا ملحوظًا، حيث استقرت عند 18.9%. كما سجلت نسبة الأفراد الذين يعانون من حرمان مادي واجتماعي شديد انخفاضًا طفيفًا من 4.7% إلى 4.6%. ومع ذلك، لوحظت زيادة طفيفة في نسبة الأفراد الذين يعيشون في أسر ذات مستويات عمل منخفضة، حيث ارتفعت من 8.9% إلى 9.2%.في جانب آخر، أظهرت البيانات ارتفاعًا في متوسط الدخل السنوي للأسر الإيطالية، الذي بلغ 37,511 يورو، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، على الرغم من هذه الزيادة الاسمية، شهد الدخل انخفاضًا بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.6%، نتيجة لتأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر. (أنسامد).

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