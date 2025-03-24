جيورجيتي: الرسوم الجمركية أسلحة اقتصادية

(أنسامد) - مارس 24 - روما - صرح وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن الرسوم الجمركية بمثابة أسلحة اقتصادية للتأثير على التحالفات.وقال جيورجيتي : في فترة الحروب التجارية والمالية العدوانية بشكل واضح، يتم استخدام الرسوم الجمركية والعملات المشفرة كأسلحة اقتصادية تؤثر في التحالفات والديناميكيات المالية والتجارية والسياسة العالمية.وأضاف: لم تعد الرسوم الجمركية مجرد وسيلة لحماية الاقتصاد الوطني وتنظيم العلاقات التجارية بين الدول، بل أصبحت أداة استراتيجية تؤثر على السياسات الدولية.وتابع جيورجيتي: إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية بشكل استراتيجي، فإنها يمكن أن تغير التجارة العالمية، وتؤثر على التحالفات السياسية، وتعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية. (أنسامد).

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