تقرير: مدن إيطاليا تواجه "تصحرا في قطاع التجزئة"

(أنسامد) - مارس 23 - روما - تشهد مدن إيطاليا ظاهرة "تصحر في قطاع التجزئة"، وذلك وفقًا لتقرير صدر يوم الجمعة.وأوضحت الدراسة التي أجرتها جمعية "كونفكومرتشو" لتجارة التجزئة بالتعاون مع مركز أبحاث "جولييلمو تاجلياكارني" أن 118 ألف متجر قد اختفى في 122 مدينة وبلدة إيطالية بين عامي 2012 و2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 21.4%. كما تراجعت أعداد أكشاك الشوارع بمقدار 23 ألفًا، أي بنسبة 24.4%.وفي تعليقه على هذه النتائج، قال كارلو سانجالي، رئيس كونفكومرتشو: "يهدد تصحر قطاع التجزئة قدرة مدننا على الاستمرار، ويؤثر على السلامة الاجتماعية والتماسك المجتمعي". وأضاف: بدون التجارة المحلية، لن يكون هناك مجتمع. (أنسامد).

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