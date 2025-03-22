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زيادة عدد الشركات الأجنبية في إيطاليا خلال العقد الماضي

22 مارس 2025, 08:17

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 22 - روما - شهدت إيطاليا انكماشًا في القطاع الصناعي المحلي خلال السنوات العشر الماضية، فيما سجلت الشركات التي يقودها أجانب مستويات نمو إيجابية.

ووفقا لاتحاد غرف التجارة الإيطالية، زادت الشركات الأجنبية بنسبة أكثر من 27% خلال العقد الماضي، حيث وصل عددها إلى حوالي 670 ألف شركة، بزيادة بأكثر من 140 ألف شركة مقارنة بنهاية عام 2014.

وكشفت البيانات أن واحدة من كل ثلاثة شركات يزيد عمرها عن 10 سنوات. في المقابل، انخفض عدد الشركات المحلية بنسبة 5.6%، حيث تراجعت من 5.5 مليون شركة في عام 2014 إلى 5.2 مليون حاليًا.

كما أظهرت الأرقام نجاح دمج الشركات الأجنبية في الاقتصاد الإيطالي، حيث استطاعت أكثر من 246 ألف شركة أجنبية أن تتوسع وتبني علاقات طويلة الأمد مع المجتمعات المحلية.

يشكل قطاع التجارة القطاع المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع بأكثر من 92 ألف شركة على مدى عشر سنوات، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الشركات.

ويأتي قطاع البناء في المرتبة الثانية بواقع 54240 شركة (22%)، بينما يمثل قطاع المطاعم والإقامة 8.3% من الإجمالي بواقع 20393 شركة. (أنسامد).

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