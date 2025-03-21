إيدي ويلسون: رايان إير مستعدة لشغل المساحات التي تتركها إيتا

(أنسامد) - مارس 21 - روما - صرح إيدي ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، بأن شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة ترى إمكانيات محدودة لنمو شركة الطيران الإيطالية إيتا.وأضاف ويلسون أن إيتا أصغر بكثير مقارنة بشركة رايان إير، التي تعمل بنموذج "النقطة إلى النقطة" وهو ما لا تتبعه إيتا، مما يعزز من قدرة رايان إير على التوسع في السوق الإيطالية.وأوضح ويلسون أن شركة إيتا تواجه تحديات كبيرة في مطارات روما، حيث يسجل مطار شيامبينو مستوى أقصى يبلغ 65 رحلة يوميًا، بينما يُعد مطار فيوميتشينو مكلفًا، ما يجعل التوسع في هذه المطارات أمرًا صعبًا.واعتبر ويلسون هذه العوامل بمثابة "أخبار سيئة" بالنسبة لمدينة روما وشركة ITA، بينما أكدت رايان إير استعدادها لاستغلال الفرص المتاحة لشغل المساحات التي تتركها ITA في السوق.وكانت شركة لوفتهانزا قد أنهت في يناير الماضي صفقة استحواذها على 41% من أسهم شركة إيتا في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها في سوق الطيران بجنوب أوروبا. (أنسامد).

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