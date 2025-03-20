ستيلانتيس: استثمارات جديدة في إيطاليا رغم التحديات في 2025

(أنسامد) - مارس 20 - روما - أكد الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، جون إلكان، في تصريحات أمام البرلمان الإيطالي أن عام 2025 سيكون عامًا صعبًا على الشركة، لكن ستظل الاستثمارات في إيطاليا جزءًا أساسيًا من خططها المستقبلية.وأشار إلكان إلى أن السوق الإيطالي شهد تراجعًا بنسبة 7% في أول شهرين من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.ورغم الصعوبات المستمرة التي يواجهها قطاع السيارات في أوروبا، بما في ذلك تراجع الطلب والتحديات الاقتصادية، فإن ستيلانتيس ملتزمة بمواصلة استثماراتها في إيطاليا، لا سيما في مدينة تورينو.وأوضح إلكان أن الشركة تتوقع زيادة الإنتاج بدءًا من عام 2026 بفضل إطلاق 10 منتجات جديدة، والتي سيتم تصنيعها في المصانع الإيطالية.وأضاف أن مستوى الإنتاج سيكون متأثرًا بعدة عوامل، من بينها السوق المحلية والتغيرات في السياسات التجارية مثل الرسوم الجمركية.وفي ختام تصريحاته، أكد إلكان أن ستيلانتيس ستظل ملتزمة بتطوير قطاع السيارات في إيطاليا وتعزيز الإنتاج المحلي رغم التحديات التي قد تواجهها الشركة في المستقبل القريب. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA