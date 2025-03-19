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إيطاليا:ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا 3.2%

19 مارس 2025, 08:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 19 - روما - ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميًا بنسبة 3.2% في شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).

وسجل المؤشر انخفاضا بنسبة 0.6% على أساس سنوي، حيث كان عدد أيام العمل في يناير 2025 21 يوماً مقارنة بـ 22 يوماً في يناير 2024.

يُعد هذا الانخفاض الرابع والعشرين على التوالي على أساس سنوي.

باستثناء قطاع الطاقة، وهو القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضاً، امتد ارتفاع الإنتاج الصناعي للقطاعات الصناعية الرئيسية.

تم تسجيل أكبر الانخفاضات على أساس سنوي في صناعة معدات النقل (-13.1%)، وفي صناعات النسيج والملابس والجلود والإكسسوارات (-12.3%) وفي قطاع فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة (-6.2%).

(أنسامد).

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