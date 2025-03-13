ارتفاع أقساط تأمين السيارات ضد الغير في إيطاليا

(أنسامد) - مارس 13 - روما - شهدت أقساط تأمين السيارات ضد الغير في إيطاليا زيادة ملحوظة بمعدل 12.6% في المتوسط بين يناير 2021 ويوليو 2024، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرتها هيئة الرقابة على التأمين الإيطالية (Ivass) يوم الاثنين.وعلى الرغم من هذه الزيادة، أوضحت الهيئة أن الارتفاع في إيطاليا كان أقل من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ 19.6% خلال الفترة نفسها بين يناير 2022 ويوليو 2024.وأضافت الهيئة أن الزيادات الاسمية في إيطاليا كانت 6.1% في عام 2023، تلتها زيادة بنسبة 5% في عام 2024.ومع ذلك، أظهرت البيانات أيضًا أن متوسط أقساط تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات قد انخفض بشكل كبير بين عامي 2014 و2021، حيث تراجعت بنسبة 25.3% بالقيمة الاسمية و29.7% بالقيمة الحقيقية. (أنسامد).

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