ارتفاع أقساط تأمين السيارات ضد الغير في إيطاليا

وعلى الرغم من هذه الزيادة، أوضحت الهيئة أن الارتفاع في إيطاليا كان أقل من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ 19.6% خلال الفترة نفسها بين يناير 2022 ويوليو 2024.
وأضافت الهيئة أن الزيادات الاسمية في إيطاليا كانت 6.1% في عام 2023، تلتها زيادة بنسبة 5% في عام 2024.
ومع ذلك، أظهرت البيانات أيضًا أن متوسط أقساط تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات قد انخفض بشكل كبير بين عامي 2014 و2021، حيث تراجعت بنسبة 25.3% بالقيمة الاسمية و29.7% بالقيمة الحقيقية. (أنسامد).
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