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الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي يسجل نموا طفيفا

في الربع الرابع من 2024

07 مارس 2025, 10:04

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 7 - روما - أظهرت البيانات المعدلة موسميًا التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (إستات) أن الاقتصاد الإيطالي شهد نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من أكتوبر إلى ديسمبر 2023.

ويأتي هذا النمو الطفيف بعد تعديل التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو ثابت في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وزيادة بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تعليق على البيانات، أشارت المعهد الوطني للإحصاء إلى أن "النمو المتواضع يتماشى مع التوقعات الأولية، وهو ما يشير إلى استقرار الاقتصاد الإيطالي رغم الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة." يعد هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي علامة على أن الاقتصاد الإيطالي تمكن من الصمود في وجه التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، بما في ذلك تباطؤ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى وارتفاع أسعار الطاقة. (أنسامد).

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