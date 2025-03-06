هبوط سهم "ستيلانتيس" في بورصة ميلانو

(أنسامد) - مارس 6 - روما - تراجعت أسهم شركة "ستيلانتيس" بنسبة 11.2% في بورصة ميلانو ليصل سعر السهم إلى 10.94 يورو، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي هددت الولايات المتحدة بفرضها على عدد من الدول الكبرى.وتأتي هذه المخاوف في وقت حساس للشركة، التي تمثل تحالفًا بين الشركات الأميركية والفرنسية والإيطالية في صناعة السيارات، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين. وردت هذه الدول بتهديدات بتطبيق إجراءات مماثلة، ما أشعل فتيل حرب تجارية دولية قد تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية.وأضاف ترامب إلى تهديداته بإمكانية رفع الرسوم الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من تعقيد الموقف ويزيد من قلق المستثمرين بشأن مستقبل شركات السيارات التي تعتمد على الأسواق الأوروبية والأميركية.ويعكس تراجع أسهم "ستيلانتيس" هذا القلق، إذ تعتبر الشركة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات على الصعيدين الأوروبي والأميركي، مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق الناجمة عن السياسات التجارية الدولية. (أنسامد).

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