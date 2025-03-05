إيطاليا تسجل رقما قياسيا في معدل التوظيف بنسبة62.8٪ في ينا

(أنسامد) - مارس 5 - روما - سجل معدل التوظيف في إيطاليا في يناير 62.8٪، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء السلسلة الإحصائية في يناير 2024، وفقًا للبيانات المؤقتة التي نشرها معهد الإحصاء الإيطالي (ايستات) .وأفادت الوكالة الوطنية للإحصاء بأن عدد الأشخاص العاملين في إيطاليا بلغ 24.222 مليون في يناير، بزيادة قدرها 145,000 شخص عن ديسمبر، و 513,000 شخص عن نفس الشهر من العام الماضي أما بالنسبة للبطالة، فقد انخفضت إلى 6.3٪، بتراجع قدره 0.1 نقطة مقارنة بشهر ديسمبر.في حين انخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا في سوق العمل بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 18.7٪.وأشار معهد الإحصاء إلى أنه على أساس سنوي، رافق الارتفاع في عدد العاملين انخفاض في عدد العاطلين عن العمل بنسبة 10.7٪ (-194,000 شخص) وكذلك انخفاض في عدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا بنسبة 1.3٪ (-158,000 شخص). (أنسامد).

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