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تراجع الإنفاق الشهري للأسرة الإيطالية العام الماضي

03 مارس 2025, 09:04

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 3 - روما - كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، ارتفاع متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الإيطالية من حوالي 2560 يورو في عام 2019 إلى 2738 يورو في عام 2023، مسجلًا زيادة اسمية بنحو 7%.

ومع ذلك، بلغ معدل التضخم الإجمالي المسجل خلال نفس الفترة 16.1%، مما أدى إلى زيادة الأسعار بوتيرة أسرع من استهلاك الأسر، وذلك وفقا لدراسة أجراها مركز الدراسات البحثية Crc وجمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين Assoutenti.

وأوضح التقرير أن هذا يعني أن الإنفاق على الاستهلاك لدى الأسر انخفض بنسبة 9.1% من حيث القيمة الحقيقية، وهو الاتجاه الذي استمر أيضًا في عام 2024.

على الرغم من ارتفاع إنفاق الأسر بنسبة 0.7% في عام 2023 على المشتريات الغذائية وغير الغذائية مقارنة بالعام السابق، إلا أن حجم مشترياتها انخفض بنسبة 0.4%. وهذا يعني أن الأسر تنفق أكثر ولكن تستهلك أقل.

ترجع هذه التغييرات إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع دخل ملايين الأسر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفواتير والتضخم بين 2022 و2023. (أنسامد).

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