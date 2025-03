Moody's alza rating della Tunisia a Caa1 con outlook stabile

L'agenzia di rating Moody's ha annunciato un miglioramento della valutazione creditizia della Tunisia, alzando il rating sovrano del Paese da Caa2 a Caa1, con un outlook stabile. La decisione segna un passo avanti per l'economia tunisina, che negli ultimi anni ha affrontato sfide significative legate a instabilità politica, pressioni finanziarie e squilibri esterni. Secondo Moody's, l'upgrade riflette un alleggerimento del profilo di ammortamento del debito estero del settore privato tunisino e la capacità della Banca Centrale della Tunisia (Bct) di mantenere stabili le riserve in valuta estera negli ultimi due anni. Questi fattori hanno contribuito a ridurre i rischi immediati di liquidità, nonostante il Paese continui a navigare in un contesto economico complesso. L'outlook stabile indica che l'agenzia non prevede variazioni significative nel breve termine, ma sottolinea l'importanza di proseguire con riforme strutturali per consolidare i progressi registrati. "La Tunisia ha dimostrato una certa resilienza nel gestire le sue riserve valutarie, mitigate da un accesso limitato ai mercati internazionali", si legge in una nota di Moody's. Tuttavia, l'agenzia avverte che persistono vulnerabilità, legate soprattutto alla dipendenza da finanziamenti esterni e alla necessità di implementare misure di governance più solide. (ANSA)

