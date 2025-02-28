شركة سايبم تُحقق نتائج مالية قوية لعام 2024

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - أعلنت شركة سايبم، الرائدة في مجال خدمات حقول النفط، عن نتائجها المالية للسنة المالية 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 14.55 مليار يورو، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق.وفيما يتعلق بالأرباح التشغيلية، حققت الشركة إجمالي هامش تشغيل بلغ 1.33 مليار يورو، محققة زيادة كبيرة بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت قيمة الطلبيات الجديدة لتصل إلى 18.8 مليار يورو، مسجلةً بذلك زيادة طفيفة مقارنة ب 18 مليار يورو في العام السابق.من ناحية أخرى، حققت سايبم قفزة كبيرة في صافي أرباحها، التي ارتفعت بنسبة 70.9% لتصل إلى 306 ملايين يورو، ما يعكس نجاحها في تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق نتائج مالية متميزة.وتعليقًا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة سايبم، أليساندرو بوليتي، إن هذه الأداء القوي يعكس التزام الشركة بتقديم حلول هندسية مبتكرة وفعالة، مع تعزيز مركزها في الأسواق العالمية.(أنسامد).

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